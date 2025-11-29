Un líder de la Camorra, detenido en Tenerife cuando estaba en la piscina

El jefe mafioso vinculado a la Camorra Napolitana Gennaro Cifariello fue detenido la pasada semana en el Sur de Tenerife.

Este ciudadano italiano está considerado como uno de los líderes del grupo criminal Cancello-Raia-Cifariello y los investigadores estiman que tenía capacidad para dirigir a su organización desde la Isla, donde llevaba una vida tranquila como fugitivo desde finales del pasado mes de septiembre.

En pocos segundos pasó de estar disfrutando de unas horas de relax en la piscina a estar arrestado por una orden europea de detención y extradición (OEDE) dictada por las autoridades de su país.

Apartamentos en Arona

Los agentes del Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional entraron el pasado miércoles, 19 de noviembre, en el complejo de apartamentos Rocas del Mar, situado en la urbanización Costa del Silencio, en el municipio de Arona.

Los funcionarios se dirigieron a la zona de la piscina, donde Gennaro cogía sol. El prófugo quedó identificado al instante. De forma discreta, los integrantes del cuerpo de seguridad se dirigieron hacia él y le comunicaron que estaba detenido, por lo que debía acompañarlos a un lugar alejado de miradas curiosas.

Los profesionales del Grupo de Fugitivos comenzaron a investigar a finales de octubre dónde podía estar Cifariello. Habían recibido la solicitud de colaboración de las autoridades transalpinas, a través de los acuerdos de colaboración firmados por la Policía Nacional con FAST Italia.

Extorsión y secuestro

Gennaro estaba buscado por los delitos de chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes. Por tales hechos podría cumplir una condena de hasta 30 años de prisión.

Supuestamente, su organización criminal opera en los barrios de Scampia y Secondigliano, en la zona de Nápoles. La banda de Cifariello se marcó como objetivo apropiarse de una vivienda propiedad de una familia en el núcleo de Scampia.

Sus subordinados presuntamente llegaron a intimidar a los miembros de ese núcleo familiar, pues los esperaban en el exterior del domicilio armados con palos para amedrentarlos.

Secuestro para la entrega de llaves

Hubo un momento, en que el dueño de la casa fue secuestrado y amedrentado para que les entregara las llaves del inmueble, con lo que ya consumaban la apropiación. Esa acción fue considerada como un secuestro agravado.

Otros nueve integrantes del grupo organizado fueron arrestados a finales de septiembre. Cifariello estaba considerado como un objetivo de alto valor para las autoridades de su país.

Otro mafioso apresado en Adeje

Pero no fue el único mafioso italiano de la Camorra arrestado en el sur de Tenerife la pasada semana. Apenas 72 horas después de la detención de Gennaro, otro compatriota fue apresado en un complejo de apartamentos usados como viviendas vacacionales en Costa Adeje.

En esta ocasión, se estableció una operación policial urgente formada por agentes del Grupo de Fugitivos de Santa Cruz de Tenerife, de la Sección de Fugitivos de Madrid y de investigadores italianos.

Este segundo integrante de la Camorra estaba reclamado por los delitos de pertenencia a organización criminal y homicidio. Supuestamente, en 2024, en la localidad italiana de Striano, participó en el ataque con arma de fuego a una persona a la que le dispararon una docena de veces en una calle.