Un vehículo se incendia en la TF-1, a la altura de Adeje

Se están generando fuertes retenciones

Retenciones en la TF-1

Retenciones en la TF-1 / 112 Canarias

El siniestro entre dos vehículos durante la tarde de este viernes, 28 de noviembre, está generando fuertes retenciones en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según informa el 112 Canarias, un vehículo se han incendiado al colisionar con otro a la altura de la salida 78, en Adeje.

Los servicios de emergencia ya intervienen en el lugar. El 112 pide precaución a los conductores.

