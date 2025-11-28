OFERTA BLACK FRIDAY
Un vehículo se incendia en la TF-1, a la altura de Adeje
Se están generando fuertes retenciones
El siniestro entre dos vehículos durante la tarde de este viernes, 28 de noviembre, está generando fuertes retenciones en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).
Según informa el 112 Canarias, un vehículo se han incendiado al colisionar con otro a la altura de la salida 78, en Adeje.
Los servicios de emergencia ya intervienen en el lugar. El 112 pide precaución a los conductores.
