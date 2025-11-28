El varón que cayó al mar desde un crucero al noroeste de Tenerife es un británico de 76 años

El hombre que cayó al mar desde un crucero al noroeste de Tenerife es un ciudadano de nacionalidad británica de 76 años de edad.

Durante la mañana de este viernes, a los recursos de Salvamento Marítimo que comenzaron ayer la búsqueda se han sumado el helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil, de forma concreta, la Río Guadiato, que partió desde La Palma.

La precipitación del varón al agua se produjo a unas 16,5 millas náuticas de la Punta de Teno, a mediodía del jueves, cuando el crucero Marella Explorer II, navegaba entre Tenerife y La Palma, procedente de Madeira.

Primeros recursos de Salvamento

Desde el primer momento en que recibió la alerta, el Centro Coordinador de Salvamento de Tenerife envió a la zona el helicóptero Helimer 201, las salvamares Menkalinan y Mizar, así como al avión Sasemar 103.

En la jornada de este viernes, el Helimer 201 se turnará con el helicóptero de la Guardia Civil en las tareas de localización desde el aire.

Las tareas para localizar a la víctima están coordinadas por el Centro de Salvamento de Tenerife, bajo la dirección de la Capitanía Marítima, en colaboración con el Instituto Armado.

Crucero Marella Explorer en Tenerife

Desde que la tripulación del Marella Explorer II tuvo conocimiento de la caída al agua del ciudadano británico, se pararon máquinas y empezaron las tareas de localización del pasajero.

Durante la tarde noche, la mencionada embarcación puso rumbo hacia el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde atracó durante la madrugada de este viernes.