Policías locales encuentran a una mujer desaparecida en Tenerife

Policías locales de la Villa de Arafo localizaron en la mañana de este viernes a una mujer de 42 años que permanecía desaparecida en dicho municipio desde el pasado miércoles.

La mencionada ciudadana, de 42 años e identificada como Fabiola R.G., fue encontrada por los agentes cuando caminaba por una vía de servicio próxima a la autopista del Sur de Tenerife (TF-1).

Según las fuentes consultadas, varias personas informaron a los cuerpos de seguridad de que habían visto a dicha persona, vecina del barrio de El Carmen, en la zona costera.

Por la zona costera

De forma concreta, indicaron que podía estar por el caserío de El Socorro (Güímar), playa de Lima y de la Viuda (Arafo), en la parada de guaguas próxima al Camino de El Socorro o en el Camino El Taro.

Pero una patrulla de agentes municipales decidió salirse de esos enclaves y buscar por otras zonas.

Eran las 11:00 horas aproximadamente. En las proximidades de la sede de una empresa concesionaria de grúas, en la referida vía de servicio paralela a la TF-1, la patrulla observó que una mujer caminaba con una capucha puesta en la cabeza.

Cerca del túnel que conecta esa carretera con el Polígono Industrial de Güímar, los policías locales pararon y comprobaron que la mujer era Fabiola.

Tras hablar con ella, la vecina se mostró muy colaboradora y accedió a subirse en el vehículo policial.

Mostraba signos de agotamiento y hambre. Los agentes la llevaron a un centro sanitario, donde se comprobó que su estado de salud era estable.

Desde el primer momento, los funcionarios policiales avisaron a agentes de la Guardia Civil, que recibieron la denuncia por la desaparición.