La Policía Nacional detiene en apenas 72 horas a dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife, en apenas 72 horas, a dos fugitivos reclamados por Italia y vinculados con la camorra napolitana. A ambos les constaba una Orden Europea de Detención para Entrega por diversos delitos enfrentándose, entre los dos, a penas de prisión de 60 años.

La investigación se inició a finales del mes de octubre tras recibir la solicitud de colaboración a través de los acuerdos de intercambio de información de Policía Nacional con FAST Italia y la Oficina Sirene. Italia emitió una Orden Europea de Detención y Entrega a un varón por los delitos de chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes por los que podría cumplir hasta 30 años de prisión.

Era considerado como objetivo de alto valor –HVT- por ser uno de los líderes de un conocido grupo criminal de la camorra napolitana, logrando su detención el pasado miércoles en unos apartamentos turísticos de Rocas de Mar desde donde, al parecer, podría seguir dirigiendo a la organización criminal.

Localizado en menos de 24 horas

El segundo fugitivo estaba reclamado por los delitos de pertenencia a organización criminal y homicidio, tras participar en la localidad italiana de Striano en el año 2024 en un ataque con arma de fuego en el que dispararon hasta en 12 ocasiones a un varón en vía pública.

Una vez se recibió la alerta a través de la Red ENFAST se inició la investigación que culminó con su localización y detención en un apartamento de alquiler vacacional en la Isla de Tenerife.