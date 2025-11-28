Detenido un menor en Canarias tras atracar y robar la pensión a un anciano de 89 años en un cajero

Un menor ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria acusado de atracar a un hombre de 89 años en un cajero, al que le sustrajo la pensión tras tirarlo al suelo, ha informado la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en la noche de este jueves, cuando una patrulla de agentes se dirigió a una calle de la zona de Triana donde un hombre de avanzada edad había sido agredido para robarle.

El hombre, que sufrió contusiones leves, les dijo que un joven lo sorprendió por la espalda en un cajero, y tras un fuerte tirón, cayó al suelo, se indica en un comunicado.

En ese momento, el asaltante aprovechó para sustraerle la cantidad de 900 euros en efectivo que había retirado correspondiente a su pensión.

Los agentes recabaron información y un teléfono móvil que se le cayó al detenido cuando emprendía su huida con un bono "wawa joven" que permitió identificarlo.

El menor reside en un centro de acogida, donde fue detenido, y los agentes le intervinieron 800 euros ocultos en una sudadera de color negra que había sido descrita por los testigos.