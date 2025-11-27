Hallan un arma de fuego real en un equipaje facturado en un aeropuerto de Tenerife

Guardias civiles destinados en un aeropuerto de Tenerife encontraron un revólver antiguo en el interior de una maleta, sin que el dueño de la misma tuviera documentación de propiedad del mismo ni utilizara el protocolo adecuado para transportar un efecto de estas características.

Agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras y de la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto Tenerife Norte- Ciudad de la Laguna detectaron un arma de fuego real en un equipaje facturado.

Los profesionales del Instituto Armado, en presencia de personal de la empresa de seguridad privada del citado aeropuerto, detectaron el efecto mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X).

Comprobaron que un pasajero con destino Madrid llevaba el arma en la maleta, por lo que se procedió a localizar al pasajero titular de la misma.

Ante el dueño de la maleta se abrió la misma y se comprobó que en el interior realmente había un revólver antiguo. El pasajero informó de que el arma pertenece a su familia, pero que carece de documentación de la misma.

Tras las comprobaciones oportunas, y dado que para portar un arma en el interior de equipaje existe un protocolo de seguridad específico, se procede a la instrucción del correspondiente atestado por parte de los agentes de la UDAIFF, que fue remitido a la autoridad judicial competente.

El arma ha sido remitida a la Intervención de Armas de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife para su depósito y custodia.