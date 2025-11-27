Hallan un arma de fuego real en un equipaje facturado en un aeropuerto de Tenerife
El dueño de la maleta, que viajaba con destino a Madrid, dijo que el revólver pertenecía a su familia, pero que no tenía documentación de la misma
Guardias civiles destinados en un aeropuerto de Tenerife encontraron un revólver antiguo en el interior de una maleta, sin que el dueño de la misma tuviera documentación de propiedad del mismo ni utilizara el protocolo adecuado para transportar un efecto de estas características.
Agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras y de la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto Tenerife Norte- Ciudad de la Laguna detectaron un arma de fuego real en un equipaje facturado.
Los profesionales del Instituto Armado, en presencia de personal de la empresa de seguridad privada del citado aeropuerto, detectaron el efecto mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X).
Comprobaron que un pasajero con destino Madrid llevaba el arma en la maleta, por lo que se procedió a localizar al pasajero titular de la misma.
Ante el dueño de la maleta se abrió la misma y se comprobó que en el interior realmente había un revólver antiguo. El pasajero informó de que el arma pertenece a su familia, pero que carece de documentación de la misma.
Tras las comprobaciones oportunas, y dado que para portar un arma en el interior de equipaje existe un protocolo de seguridad específico, se procede a la instrucción del correspondiente atestado por parte de los agentes de la UDAIFF, que fue remitido a la autoridad judicial competente.
El arma ha sido remitida a la Intervención de Armas de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife para su depósito y custodia.
- Luz verde al Muelle de Enlace: alcanzado el acuerdo que permitirá al centro de Santa Cruz llegar al mar
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Vuelve la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos a Santa Cruz de Tenerife: fechas, horario y todo lo que no te puedes perder
- Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
- Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
- Confirmado por la DGT: estos son los tinerfeños que podrán renovar el carnet de manera gratuita si cumplen este requisito obligatorio