Buscan al pasajero de un crucero que pudo caer al mar al oeste de Tenerife

Varios recursos de emergencias buscan supuestamente a una persona que pudo caer al mar desde un crucero que navegaba al oeste de Tenerife.

El pasajero supuestamente cayó o se precipitó al océano por circunstancias que se desconocen. Y esta noche todavía no había sido localizado.

El episodio se registró a unas 16 millas náuticas (25,6 kilómetros) de la Punta de Teno, al noroeste de la Isla.

Los hechos ocurrieron en el crucero Marella Explorer II, que se dirigía desde el archipiélago de Madeira hasta Canarias.

A mediodía de este jueves, la embarcación hizo una maniobra extraña, en la que casi estuvo parada. Y ya por la tarde emprendió rumbo hacia el Este, frente a la costa norte de Tenerife.

Diversas fuentes consultadas confirmaron que el Marella Explorer II se dirigía esta noche hacia el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Supuestamente, el crucero paró sus máquinas o ralentizó la marcha desde que detectó que faltaba uno de sus pasajeros. Hasta el lugar acudieron recursos de Salvamento Marítimo para intentar localizar a dicha persona.

El crucero fue estrenado hace 30 años. Tiene capacidad para transportar más de 1.800 pasajeros y 843 tripulantes. Posee cerca de 250 metros de eslora y 32 de manga. En estos momentos su explotación la realiza una de las grandes firmas de la turoperación mundial.