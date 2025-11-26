Rescatado un hombre desde el fondo de un barranco en La Guancha
La alerta se produjo tras escuchar los gritos de ayuda desde el fondo del barranco
Un hombre ha sido rescatado este miércoles del fondo del barranco por galería El Desrriscadero, en La Guancha, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 09:02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta de una persona tras escuchar la petición de ayuda de un hombre desde el fondo de un barranco, sin contacto visual en la zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos y personal de Medio Ambiente localizaron y rescataron entre la maleza al afectado. Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido, que presentó diversas heridas de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte.
La Policía Local colaboró con el dispositivo.
