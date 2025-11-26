Una mujer se baja de una guagua y es atropellada por un motorista en Tenerife

Una mujer resultó herida de consideración durante la tarde de este miércoles tras ser atropellada por un motorista en el sur de Tenerife.

La víctima bajaba de una guagua de transporte público en una parada en el municipio de Arona y fue arrollada por el conductor de la moto, según las primeras hipótesis. El varón también sufrió lesiones en el accidente.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico tratan de determinar si el siniestro vial se produjo por un adelantamiento realizado por el motorista por un lugar indebido.

En la carretera TF-66

El suceso ocurrió a las seis de la tarde en la carretera insular que enlaza Valle San Lorenzo con Las Galletas (TF-66).

Según los escasos datos que han trascendido, el accidente se produjo en el kilómetro 7 de la mencionada vía, en el tramo comprendido entre el barrio de Guaza y el acceso al campo de golf Los Palos.

Hasta el mencionado lugar acudió personal sanitario de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Granadilla, que se encargarán de realizar el atestado.