El helicóptero del GES realiza dos rescates de senderistas en Tenerife este miércoles
Uno tuvo lugar en el Parque Nacional del Teide y el otro, en San Miguel de Abona
El helicóptero del GES ha intervenido este miércoles, 26 de noviembre, en dos rescates ocurridos en senderos de Tenerife.
Así, durante la tarde, el 112 Canarias ha informado de un rescate de dos personas en La Orotava, en el Parque Nacional del Teide.
En este caso, además del personal del GES, también intervinieron miembros del propio Parque, Cruz Roja y Guardia Civil.
El segundo rescate se produjo en San Miguel de Abona. La intervención del GES fue necesaria tras la caída de un hombre de un sendero próximo a La Centinela.
El afectado fue trasladado a un hospital en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al sufrir un traumatismo en el tórax.
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- Santa Cruz se despide para siempre del carril bici del centro: estará permitido el aparcamiento entre las 18:00 y las 8:00 horas
- El CD Tenerife no ha cobrado por Corredera y pide el auxilio de Caixabank para aliviar su millonaria deuda
- Otro BIC para La Laguna: el Ayuntamiento intenta que el sendero de Chinamada a la Punta del Hidalgo incremente su protección
- Luz verde al Muelle de Enlace: alcanzado el acuerdo que permitirá al centro de Santa Cruz llegar al mar
- El rincón más mítico para comer un perrito caliente está en esta ciudad de Tenerife: ahí nacieron los perritos más famosos de Canarias
- La Guardia Civil investiga a una vecina de Candelaria por estafar 1.800 euros con el alquiler de una casa
- Muere a los 76 años el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez