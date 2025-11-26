Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El helicóptero del GES realiza dos rescates de senderistas en Tenerife este miércoles

Uno tuvo lugar en el Parque Nacional del Teide y el otro, en San Miguel de Abona

Rescate de un senderista en San Miguel de Abona

El helicóptero del GES ha intervenido este miércoles, 26 de noviembre, en dos rescates ocurridos en senderos de Tenerife.

Así, durante la tarde, el 112 Canarias ha informado de un rescate de dos personas en La Orotava, en el Parque Nacional del Teide.

En este caso, además del personal del GES, también intervinieron miembros del propio Parque, Cruz Roja y Guardia Civil.

El segundo rescate se produjo en San Miguel de Abona. La intervención del GES fue necesaria tras la caída de un hombre de un sendero próximo a La Centinela.

El afectado fue trasladado a un hospital en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al sufrir un traumatismo en el tórax.

