Un detenido y una investigada tras un robo con fuerza en un domicilio de La Victoria de Acentejo
Habrían sustraído objetos por valor de más de 1.500 euros
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de La Victoria de Acentejo, han detenido recientemente a una persona, e investigado a otra, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y vecinos del municipio, acusados de un delito de robo con fuerza en las cosas en interior de vivienda.
Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos al recibir una denuncia por parte del perjudicado, en la que se informaba que habían entrado en su vivienda y sustraído objetos por valor de más de 1.500 euros. Por ello, se procedió a iniciar la investigación, logrando finalmente identificar a los presuntos autores a los pocos días de producirse el suceso, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.
Ambos acusados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, siendo uno de ellos, internado en el centro de menores de Tabares al contar con una requisitoria de la Fiscalía de menores.
Las diligencias instruidas, han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- Santa Cruz se despide para siempre del carril bici del centro: estará permitido el aparcamiento entre las 18:00 y las 8:00 horas
- El CD Tenerife no ha cobrado por Corredera y pide el auxilio de Caixabank para aliviar su millonaria deuda
- Otro BIC para La Laguna: el Ayuntamiento intenta que el sendero de Chinamada a la Punta del Hidalgo incremente su protección
- El rincón más mítico para comer un perrito caliente está en esta ciudad de Tenerife: ahí nacieron los perritos más famosos de Canarias
- La Guardia Civil investiga a una vecina de Candelaria por estafar 1.800 euros con el alquiler de una casa
- Muere a los 76 años el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez
- Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación