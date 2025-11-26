Un detenido y una investigada tras un robo con fuerza en un domicilio de La Victoria de Acentejo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de La Victoria de Acentejo, han detenido recientemente a una persona, e investigado a otra, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y vecinos del municipio, acusados de un delito de robo con fuerza en las cosas en interior de vivienda.

Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos al recibir una denuncia por parte del perjudicado, en la que se informaba que habían entrado en su vivienda y sustraído objetos por valor de más de 1.500 euros. Por ello, se procedió a iniciar la investigación, logrando finalmente identificar a los presuntos autores a los pocos días de producirse el suceso, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Ambos acusados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, siendo uno de ellos, internado en el centro de menores de Tabares al contar con una requisitoria de la Fiscalía de menores.

Las diligencias instruidas, han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.