Salvamento rescata a 42 migrantes y busca otro cayuco con 70 personas al sur de El Hierro

Salvamento Marítimo ha activado este martes dos nuevos operativos de rescate tras recibir avisos sobre la presencia de varias embarcaciones en aguas cercanas al archipiélago. En total, 42 personas han sido auxiliadas al sur de Gran Canaria, mientras que otro grupo de unas 70 sigue pendiente de recibir asistencia al sur de El Hierro.

Según informó un portavoz de la entidad estatal, los primeros migrantes fueron localizados en una barca neumática por un buque mercante que navegaba en la zona, aproximadamente a 140 kilómetros al sureste de Gran Canaria. El avistamiento permitió activar rápidamente los protocolos de rescate, que coordina el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas.

La Guardamar Urania traslada a los rescatados a Arguineguín

Entre los rescatados hay tres menores

La embarcación Guardamar Urania fue movilizada para atender la emergencia y ya navega con las 42 personas rumbo al puerto de Arguineguín, donde se prevé su llegada en torno a las 15.00 horas. Entre los evacuados hay 32 hombres, siete mujeres y tres niños, todos de origen subsahariano y magrebí.

Un velero de la regata ARC da el aviso de otro cayuco al sur de El Hierro

El avión de Salvamento confirma el avistamiento

El segundo aviso llegó desde un velero participante en la regata transatlántica ARC, que informó de la presencia de un cayuco en su ruta hacia el Caribe. La tripulación transmitió las coordenadas al centro de Salvamento, lo que permitió movilizar a la Salvamar Navia, que ya navega hacia la zona para asistir a la embarcación.

Un avión de reconocimiento de Salvamento Marítimo sobrevoló el área y confirmó la localización de la barcaza, a unos 210 kilómetros de La Restinga, en El Hierro. Según la estimación de la aeronave, unas 70 personas viajan a bordo.

El operativo continúa activo y está previsto que la Salvamar llegue a la zona en las próximas horas, dependiendo del estado del mar y de la posición del cayuco.

Tres llegadas en una sola jornada

Con estas dos intervenciones, ya son tres las embarcaciones que han llegado este martes a Canarias. A primera hora, los servicios de emergencia habían asistido a otro cayuco con 150 personas, entre ellas 23 mujeres y ocho menores, localizado también cerca de El Hierro.

Según los testimonios de los ocupantes, esta embarcación habría partido de Guinea Conakry once días antes, una de las rutas más largas y peligrosas utilizadas actualmente en el Atlántico.