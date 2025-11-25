Un hombre de 77 años resulta herido tras volcar un tractor en San Juan de la Rambla

Un hombre de 77 años resultó herido este martes por la mañana tras el vuelco lateral de un tractor en una finca situada en la calle Orilla de la Vera, en el municipio tinerfeño de San Juan de la Rambla, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente ocurrió a las 08:28 horas, momento en el que el 112 recibió la alerta indicando que el ocupante del vehículo agrícola necesitaba asistencia sanitaria urgente tras el accidente. El centro coordinador activó de inmediato a los recursos de emergencia.

A su llegada, Bomberos de Tenerife aseguraron el tractor siniestrado, que había quedado volcado lateralmente, y realizaron una primera atención al afectado. Posteriormente, lo evacuaron en camilla hasta la ambulancia.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al herido, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Norte.

En el operativo intervinieron una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia sanitarizada, una Bomba Urbana Pesada (BUP), un Vehículo de Mando y Control (UMC) y unidades de la Guardia Civil, que colaboraron con los servicios de emergencia y realizaron los informes correspondientes.