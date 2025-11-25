Detenida en Tenerife una mujer por estafar más de 10.000 euros con falsos alquileres

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de numerosos delitos de estafa inmobiliaria, tras publicitar falsos anuncios de alquiler en diferentes plataformas digitales. La investigada solicitaba a sus víctimas el pago de cantidades económicas en concepto de fianza y reserva, para después desaparecer y cortar todo contacto.

La investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando los agentes recibieron varias denuncias que apuntaban a un mismo patrón delictivo. La mujer ofrecía supuestos pisos en alquiler en portales inmobiliarios y, tras un encuentro con las víctimas, les mostraba un vídeo falso de la vivienda, firmaba contratos fraudulentos y exigía el pago en efectivo.

Una vez recibida la cantidad pactada, la detenida entregaba a las víctimas una llave sin validez y facilitaba una dirección inexistente o ajena al anuncio. Al acudir al lugar, los perjudicados comprobaban que habían sido engañados. Después, la autora bloqueaba toda vía de comunicación, impidiendo cualquier contacto posterior.

El importe total estafado supera los 10.000 euros, aunque la Policía Nacional no descarta que la cifra sea mucho mayor. Los investigadores creen que numerosos afectados podrían no haber presentado denuncia, lo que ampliaría el alcance del fraude.

Según fuentes policiales, la mujer empleaba diversas medidas de autoprotección para evitar ser localizada, consciente de que era buscada tanto por los juzgados como por la Policía Nacional. Estas precauciones complicaron el dispositivo, que finalmente permitió su localización y arresto.

Tras su detención, la acusada fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión debido a la gravedad de los hechos y al riesgo de fuga.