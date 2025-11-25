La Guardia Civil investiga a una vecina de Candelaria por estafar 1.800 euros con el alquiler de una casa
La investigación de la Guardia Civil se inició tras la denuncia de la víctima, quien supuestamente fue engañada a través de un anuncio en internet y nunca pudo acceder a la vivienda prometida
La Guardia Civil ha iniciado diligencias contra una mujer de 49 años, vecina de Candelaria, por su presunta implicación en una estafa relacionada con el alquiler de una vivienda. Según la investigación, la sospechosa se habría quedado con 1.800 euros entregados por la víctima en concepto de reserva y fianza sin llegar a facilitar el acceso a la casa anunciada.
Cómo comenzó la estafa
El caso comenzó cuando la afectada respondió a un anuncio publicado en una página web especializada en arrendamientos.
La víctima mostró interés por la vivienda tras ver el anuncio y fue atendida por un intermediario, quien supuestamente desconocía la estafa. Esta persona llegó incluso a mostrar la vivienda en persona, un gesto que reforzó la credibilidad del falso alquiler.
A través de diferentes excusas, la investigada logró convencer a la afectada para realizar al menos tres pagos distintos, tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de terceras personas. Los abonos se justificaban como gastos de reserva, fianza u otros trámites habituales.
Una vez realizados los pagos, la víctima esperaba acceder al inmueble. Sin embargo, y según informa la Guardia Civil, la acusada empezó a poner excusas y terminó asegurando que la casa sería finalmente cedida a un familiar. Desde entonces, la víctima no ha podido entrar en la vivienda ni ha recuperado el dinero.
La investigación
Tras presentar la denuncia, los agentes del Puesto Principal de Candelaria reunieron los indicios necesarios para identificar y localizar a la investigada. La mujer está siendo ahora sometida a diligencias como presunta autora de un delito de estafa.
La documentación recopilada ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la tramitación del caso.
Consejos
La Guardia Civil aconseja actuar con cautela ante los anuncios cuyos precios de venta o alquiler sean excesivamente bajos, ya que suelen llamar más la atención. Además, en caso de que el anunciante sea una persona particular, se sugiere solicitar los datos del propietario y comunicarse directamente con él.
También recomienda buscar en internet información proporcionada por el anunciante, puesto que, en algunas ocasiones, otros usuarios afectados comparten sus experiencias cuando han sido víctimas de estafas.
El cuerpo de seguridad sugiere no realizar pagos por adelantado si no hay garantías y se debe tener precaución con los anunciantes que insisten en un pago rápido.
Otra de las advertencias consiste en conservar todos los mensajes enviados y recibidos, así como la información relacionada con la persona con la que se está negociando la venta y sus métodos de contacto.
Y, por último, se debe solicitar al anunciante una fotocopia de su DNI y un breve acuerdo contractual que incluya las fechas, el precio y el posible pago por adelantado.
