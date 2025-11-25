Arrestados por intentar robar con violencia un teléfono móvil en Tenerife

Dos hombres fueron detenidos recientemente como presuntos autores de un delito de intento de robo con violencia en el término municipal de Arona.

La víctima pudo evitar una agresión mayor gracias a que en su fuga encontró a dos personas que caminaban por el lugar.

Y la rápida actuación de los policías locales de Arona permitió la captura de los presuntos autores minutos después del suceso.

Los ahora acusados abordaron a un individuo y trataron de sustraerle su teléfono móvil en la zona de Costa del Silencio. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado en las inmediaciones del edificio conocido como la Torre de Ten-Bel.

Inmovilizado

Según indicaron testigos del delito, dos individuos se aproximaron al afectado con una actitud que le hizo desconfiar. Uno de ellos le dijo que si le podía hacer una pregunta y el ciudadano respondió de forma negativa.

A continuación, uno de los implicados lo cogió por sus brazos desde la espalda. En ese instante, el segundo de los ladrones metió la mano en el bolsillo donde el viandante llevaba su terminal.

De forma rápida, el ciudadano pudo zafarse de quien lo tenía sujeto y así evitó que le quitaran su teléfono móvil.

Hacia Las Galletas

Después se echó a correr y se puso junto a dos personas que caminaban en ese momento también por dicho enclave de Costa del Silencio. Los individuos supuestamente se fueron hacia el núcleo de Las Galletas.

La víctima alertó a la Policía Local y una patrulla se acercó a la zona donde se encontraba. Allí relató lo que le había pasado y ofreció la descripción física de los dos ladrones, así como la ropa que llevaban puesta.

Al final, los policías locales lograron localizar a los ladrones en una de las calles de Las Galletas y pidieron refuerzos para llevar a cabo la detención.

Los individuos fueron trasladados a los calabozos del puesto de la Guardia Civil en Las Américas.