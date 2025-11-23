Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie
Los excursionistas fueron localizados en los Altos de Tauro por los equipos de emergencia, que accedieron por senderos y barrancos
Laura de Pablo
Dos senderistas de nacionalidad noruega de 70 años de edad fueron rescatados la madrugada de este domingo por miembros de Protección Civil de Mogán en el sur de Gran Canaria.
Los excursionistas habían salido a caminar la mañana del sábado por los alrededores de Soria y el Barranquillo Andrés, en dirección a Patalavaca, en el municipio de Mogán.
Según los reportes de los cuerpos de emergencias, a las 19:00 horas se salieron del sendero y acabaron en una zona de difícil acceso. El rescate, en el que intervinieron también los Bomberos del Consorcio, finalizó a las 03:00 horas del domingo.
Los senderistas noruegos fueron localizados en los Altos de Tauro en buen estado de salud y fueron trasladados a su lugar de residencia en Patalavaca.
El rescate duró ocho horas debido a las dificultades para acceder a la zona, con accesos intransitables para los vehículos, por lo que los cuerpos de emergencias tuvieron que adentrarse por senderos y cauces del barranco.
