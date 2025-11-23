Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie

Los excursionistas fueron localizados en los Altos de Tauro por los equipos de emergencia, que accedieron por senderos y barrancos

Miembros de Protección Civil de Mogán, durante el despliegue de rescate.

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Dos senderistas de nacionalidad noruega de 70 años de edad fueron rescatados la madrugada de este domingo por miembros de Protección Civil de Mogán en el sur de Gran Canaria.

Los excursionistas habían salido a caminar la mañana del sábado por los alrededores de Soria y el Barranquillo Andrés, en dirección a Patalavaca, en el municipio de Mogán.

Imagen de los rescatistas durante las labores de búsqueda de madrugada.

Según los reportes de los cuerpos de emergencias, a las 19:00 horas se salieron del sendero y acabaron en una zona de difícil acceso. El rescate, en el que intervinieron también los Bomberos del Consorcio, finalizó a las 03:00 horas del domingo.

Los senderistas noruegos fueron localizados en los Altos de Tauro en buen estado de salud y fueron trasladados a su lugar de residencia en Patalavaca.

El cuerpo de Bomberos de Gran Canaria intervino también en el rescate.

El rescate duró ocho horas debido a las dificultades para acceder a la zona, con accesos intransitables para los vehículos, por lo que los cuerpos de emergencias tuvieron que adentrarse por senderos y cauces del barranco.

