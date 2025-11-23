Rescatados en helicóptero dos senderistas al no poder continuar en un barranco de La Palma por las fuertes lluvias
Las intensas lluvias también obligaron al cierre de la LP-214 y se registró un desprendimiento en la LP-1
Dos senderistas han sido rescatados este sábado por un helicóptero del GES al presentar dificultades para continuar su camino en el Barranco de Las Angustias, en El Paso (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se notificó sobre las 14:05 de la tarde, cuando desde la sala operativa del 1-1-2 se recibía una llamada solicitando asistencia para dos personas que no podían continuar su camino en el barranco ante el aumento del nivel del agua por la lluvia. Asimismo, los recursos de emergencia procedieron a activar de inmediato los medios necesarios para intervenir en la zona, entre ellos un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias.
Una vez en el lugar, se procedió al rescate de los senderistas en el helicóptero, que resultaron ilesos, por lo que fueron trasladados a una zona segura sin precisar de asistencia sanitaria, según han informado a Europa Press fuentes del 112 Canarias.
Incidentes por las lluvias
Las lluvias descargaron con intensidad este sábado en La Palma, especialmente al norte y este, registrando en la estación meteorológica de El Paso las mayores precipitaciones acumuladas de toda España, con 40,6 litros/metro cuadrado hasta las 17:00 horas.
Asimismo, según facilitados por el 112, a consecuencia de la lluvia se cerró al tráfico la LP-214, que da acceso a la Caldera de Taburiente. En paralelo, y a pesar de que las precipitaciones fueron "intensas", no se registraron desprendimientos este sábado.
Sin embargo, entrada la jornada de este domingo, sobre las 7.21 horas, el Cecopin de la isla registra un desprendimiento en la LP-1, a la altura del kilómetro 53, aproximadamente, en el municipio de Garafía. Frente a esta incidencia, se precisó de maquinaria de gran tamaño para su retirada y se procedió a activar a la Guardia Civil, así como al servicio de carreteras del Cabildo insular de La Palma.
