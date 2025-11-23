Muere un motorista en Gran Canaria tras chocar contra un furgón estacionado

Un hombre de 39 años falleció este domingo tras colisionar con su moto contra un furgón que se encontraba estacionado en la calle Alcalde Rosas, en Gáldar.

A las 16:23 horas el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que el motorista había impactado contra un vehículo que estaba aparcado, quedando en la parte inferior del mismo.

Tras la activación del protocolo, los bomberos del Consorcio intervinieron para liberarlo, pero la víctima se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria.

El personal sanitario del centro de salud de la zona, junto al del Servicios de Urgencias Canario (SUC) iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultado.

Los servicios policiales que intervinieron se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. El hombre habría perdido el control de la motocicleta impactando contra el furgón.

Las diligencias policiales continúan para averiguar las causas del suceso.