Dos heridos al volcar un vehículo en la TF-5 a su paso por La Laguna

El hombre afectado sufrió un traumatismo craneal moderado y la mujer, lesiones leves

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Santa Cruz de Tenerife

Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridos al volcar un vehículo este domingo en la TF-5 a su paso por La Laguna, informan fuentes del 112 Canarias.

El varón presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado y la mujer, lesiones de carácter leve. Ambos fueron evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Además del Servicio de Urgencias Canario intervinieron los Bomberos de Tenerife, que se encargaron de asegurar el vehículo siniestrado, y la Guardia Civil, que instruyó las diligencias correspondientes.

