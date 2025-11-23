En estado grave tras golpearse con una piedra que se desprendió en un sendero de Tenerife

Un hombre de 34 años y de origen extranjero ha tenido que ser rescatado en helicóptero del GES este domingo, 23 de noviembre, mientras realizaba el sendero de Taganana-Afur, en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el hombre se hirió al golpearle una piedra que se desprendió cuando realizaba el sendero.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14:15 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencias.

El helicóptero rescató al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave, y lo trasladó al Aeropuerto Tenerife Norte, donde una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) llevó a cabo su asistencia y traslado al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de bomberos colaboraron con los rescatadores del GES. También estuvieron presentes la Guardia Civil y la Guardia de Montes.