En estado grave tras golpearse con una piedra que se desprendió en un sendero de Tenerife

Tuvo que ser rescatado por el helicóptero del GES

Un momento del rescate.

Un momento del rescate. / 112 Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 34 años y de origen extranjero ha tenido que ser rescatado en helicóptero del GES este domingo, 23 de noviembre, mientras realizaba el sendero de Taganana-Afur, en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el hombre se hirió al golpearle una piedra que se desprendió cuando realizaba el sendero.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14:15 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencias.

El helicóptero rescató al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave, y lo trasladó al Aeropuerto Tenerife Norte, donde una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) llevó a cabo su asistencia y traslado al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de bomberos colaboraron con los rescatadores del GES. También estuvieron presentes la Guardia Civil y la Guardia de Montes.

