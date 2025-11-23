Dos detenidos tras una espectacular huida en Canarias

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo a dos personas la noche del viernes tras una espectacular persecución que comenzó en La Minilla y acabó en el barrio de La Feria.

Alrededor de las 19:00 horas, los dos hombres - de origen español y marroquí - y de 47 y 16 años de edad, respectivamente, fueron vistos cerca de la playa de Las Alcaravaneras arrastrando una motocicleta e introduciéndola en un furgón blanco que figuraba como robado desde hacía tres semanas. Minutos después, agentes de la Policía Nacional reportaron haberla visto por los alrededores de La Minilla.

Fue entonces cuando los agentes de la Policía Local se dirigieron a la zona y lo vieron circular en sentido contrario por la GC-23 acercándose a la rotonda del Hospital Doctor Negrín y con la puerta trasera abierta.

Los policías intentaron hacer que se detuviera en varias ocasiones, tanto a través de megafonía como con las luces y las sirenas de la patrulla, pero el conductor hacía caso omiso a las indicaciones.

En dirección contraria

Lejos de reducir la velocidad, aceleró y emprendió la huida. Ahí comenzó la persecución. El furgón llegó a la rotonda de La Ballena e hizo amago para salir por el carril de la derecha para dirigirse al barrio de La Feria, pero dio un volantazo y provocó el primer choque contra el vehículo de los agentes.

Continuó a gran velocidad, colocándose en paralelo con el coche de la Policía Local, y golpeándole de nuevo. Una vez pasada la rotonda, el conductor - que iba acompañado de otra persona en la parte delantera - redujo la marcha de forma brusca para continuar en dirección contraria, obligando a varios coches a hacerse a un lado para evitar ser embestidos.

La persecución continuó por la Carretera General del Norte. El conductor se saltó, incluso, varios semáforos en rojo, poniendo en riesgo a los peatones que en esa ocasión lograron esquivarlo.

Imagen de una de la motos que estaba en el interior del furgón robado. / E. D.

Una mujer herida

Finalmente, a la altura del supermercado Aldi, los agentes consiguieron alcanzarlo al quedar bloqueado con varios turismos que estaban detenidos en un semáforo, pero una mujer que cruzaba en ese momento cayó al asfalto resultando herida con contusiones en la cabeza, manos y rodillas, por lo que fue trasladada al Centro de Salud de La Feria por otro de los policías que había acudido al lugar para prestar apoyo.

El conductor logró de nuevo alejarse, pero en ese momento una de las motos que llevaba en su interior cayó en la calle Alfredo Martín Reyes.

Antes del arresto, dos de ellos habían abandonado el vehículo en la calle Luis Correa Medina, con otra de las motos en su interior.

Uno de los detenidos, con ropa deportiva de color rojo, en el momento de la huida. / E. D.

Finalmente, un agente de la Policía Local consiguió localizarlos cuando intentaban esconderse en la calle Virgen de Las Antiguas gracias a la descripción de la ropa deportiva que llevaban -sudaderas rojas y negras- , respectivamente.

Los vehículos intervenidos fueron trasladados a las instalaciones del Depósito municipal. De los tres hombres que iban en el furgón, solo dos fueron detenidos. El tercero, que iba en la parte trasera del coche, continúa huido.