Tres heridos en un choque entre dos vehículos en la autopista del Sur
El peor parado fue un hombre que sufre traumatismo craneal
Santa Cruz de Tenerife
Una colisión entre dos turismos en la TF-1 a su paso por Arico se saldó en la noche de este viernes con tres personas heridas de diversa consideración, informaron fuentes del 112 Canarias.
El peor parado fue un varón que en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado y que fue evacuado en ambulancia al hospital de la Candelaria.
Los otros dos afectados fueron un hombre de 33 años presentaba contusiones de carácter leve y una mujer de 32 con idéntico pronóstico. Ambos fueron derivados al Hospital del Sur.
Agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes
