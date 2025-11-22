Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roba un furgón, se accidenta y daña varios vehículos en Santa Úrsula

Las imágenes posteriores al momento están circulando por redes

Una persona roba un coche y choca con otros vehículos

Una persona roba un coche y choca con otros vehículos

El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Varios vehículos dañados este sábado en Santa Úrsula. Este es el saldo de un accidente de tráfico que incluye el robo de un furgón del equipo de limpieza municipal y el aparente estado de embriaguez del presunto autor.

Los hechos fueron grabados por vecinos de la zona y están circulando tanto en redes sociales como en los grupos de mensajería instantánea.

En concreto, en las imágenes compartidas, posteriores al accidente, se puede ver a una persona en el suelo -el presunto autor-, rodeada de vecinos y curiosos, en un momento en el que ya ha llegado el vehículo de la Policía Local.

Noticias relacionadas y más

Vehículo de la policía local en la zona.

Vehículo de la policía local en la zona. / E. D.

Los hechos han ocurrido en la TF-217, frente a una popular hamburguesería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents