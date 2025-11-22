Roba un furgón, se accidenta y daña varios vehículos en Santa Úrsula

Varios vehículos dañados este sábado en Santa Úrsula. Este es el saldo de un accidente de tráfico que incluye el robo de un furgón del equipo de limpieza municipal y el aparente estado de embriaguez del presunto autor.

Los hechos fueron grabados por vecinos de la zona y están circulando tanto en redes sociales como en los grupos de mensajería instantánea.

En concreto, en las imágenes compartidas, posteriores al accidente, se puede ver a una persona en el suelo -el presunto autor-, rodeada de vecinos y curiosos, en un momento en el que ya ha llegado el vehículo de la Policía Local.

Vehículo de la policía local en la zona. / E. D.

Los hechos han ocurrido en la TF-217, frente a una popular hamburguesería.