Herido un hombre al colisionar dos coches en Santa Cruz de Tenerife

Un varón ha resultado herido con traumatismos de carácter moderado en la colisión entre dos vehículos este sábado en la calle Alcalde Mandillo Tejera, en Santa Cruz de Tenerife.

Efectivos de los Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir para liberar al afectado del interior de su vehículo, donde había quedado atrapado, detallan fuentes del 112.

Personal del Servicio de Urgencias Canario lo asistió y trasladó en ambulancia al Hospital de la Candelaria.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz instruyeron el atestado correspondiente.