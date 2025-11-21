Herido un motorista tras chocar contra un furgón en La Laguna
El afectado sufrió diversos traumatismos
Santa Cruz de Tenerife
Un motorista de 40 años ha resultado herido este viernes con diversos traumatismos de carácter moderado al chocar contra un furgón en La Laguna.
Los hechos han sucedido pasadas las 06.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso acerca de la colisión entre un furgón y una moto en la calle Los Escudos.
Personal del SUC asistió al herido y lo trasladó al Hospital de La Candelaria mientras que la Policía Local realizó el atestado correspondiente.
