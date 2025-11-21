Detenido otro fugitivo italiano en Tenerife por tráfico de armas y narcotráfico
El individuo, de 46 años, fue localizado en un control aleatorio de la Guardia Civil en el sur de la Isla
Un fugitivo de nacionalidad italiana fue detenido recientemente en Tenerife durante un control aleatorio, pues estaba buscado por autoridades de su país como presunto autor los delitos de tráfico de armas y narcotráfico.
Se trata del segundo caso de similares características conocido en las últimas horas, ya que la Policía Nacional apresó el pasado miércoles a otro ciudadano italiano que era reclamado por autoridades judiciales y policiales transalpinos por un caso de secuestro agravado.
Este viernes se ha sabido que agentes de la Guardia Civil destinados en el puesto principal de Granadilla de Abona arrestaron a un varón de 46 años de edad, sin domicilio conocido, sobre la base de una Orden Europea de Detención y Extradición (OEDE) por diversos hechos delictivos ocurridos en Italia relacionados con delitos de tráfico de drogas y de armas.
Punto de verificación de coches y personas
La detención se produjo durante la realización de un punto de verificación de personas y vehículos que los funcionarios realizaban en el municipio de Arico.
Los agentes dieron el alto al vehículo que conducía el varón detenido y, tras las gestiones realizadas para comprobar sus datos de identificación personal, detectaron y verificaron que le constaba en vigor la citada requisitoria.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue presentado ante la Autoridad Judicial competente que ha decretado su ingreso en prisión a la espera de ser extraditado a Italia.
Un secuestro en Nápoles
Respecto al individuo atrapado por el Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional el pasado miércoles, las autoridades de su país lo vinculan a una organización criminal que opera en los barrios de Scampia y Secondigliano, en Nápoles.
Dicho grupo, supuestamente relacionado a la Camorra napolitana, presuntamente está relacionado con el secuestro agravado al dueño de una vivienda de Scampia, con el objetivo de que les entregara las llaves del inmueble, con el objetivo de quedarse con el mismo.
Otros nueve miembros de la banda también fueron detenidos a finales de septiembre. Desde entonces, Gennaro C. se estableció en Tenerife, donde vivía escondido.
