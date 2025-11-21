Atrapan en Tenerife a un fugitivo italiano buscado por un secuestro

Un hombre de nacionalidad italiana fue detenido el pasado miércoles en Tenerife, donde vivía como fugitivo de la Justicia de su país.

El ciudadano transalpino está acusado como presunto autor de un delito de secuestro agravado en la zona de Nápoles.

La captura fue desarrollada por agentes de la Policía Nacional destinados en el Grupo de Búsqueda de Fugitivos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Orden europea de detención

Dichos profesionales recibieron una orden europea de detención y entrega (OEDE) sobre Gennaro C., cuyo grupo criminal está integrado en el clan Amato-Pagano.

El apresado presuntamente huyó de Italia a finales de septiembre pasado, justo después de que autoridades judiciales napolitanas ordenaran la captura de otros nueve integrantes de su banda, que opera en los barrios de Scampia y Secondigliano, y a la cual se la relaciona con la Camorra napolitana.

A Gennaro se le vincula presuntamente con las acciones realizadas por dicho grupo para apropiarse de una vivienda propiedad de una familia en Scampia.

Detención ilegal

Tras acciones de intimidación a los miembros de dicho núcleo familiar, supuestamente varios individuos llegaron a secuestrar o detener ilegalmente al propietario de la casa para que les entregara las llaves del inmueble y, de esa forma, apropiárselo, según los datos ofrecidos por medios italianos.

Según los datos que han trascendido, los investigadores realizaron un seguimiento a una persona del entorno de Gennaro C., que les condujo hasta el citado fugitivo.

Y policías nacionales en Tenerife consiguieron identificarlo y apresarlo.