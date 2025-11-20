Violenta paliza a una menor por otros adolescentes en La Palma

La Fiscalía de Menores investiga de oficio una agresión a una menor ocurrida a finales del pasado mes de octubre en Santa Cruz de La Palma. Los hechos, que no han sido denunciados por los padres de la víctima en dependencias policiales, fueron grabados por unos testigos de la paliza, alguno de los cuales también participaron en el suceso, a través de unos dispositivos telefónicos y posteriormente se difundieron en distintas redes sociales.

En las imágenes se observa la agresividad con la que unas jóvenes atacan a una adolescente en una zona portuaria de la capital palmera.

Según los datos a los que ha tenido acceso esta redacción, las participantes en el linchamiento tiraron a la chica al suelo y se cebaron con ella propinándole una gran cantidad de patadas, tirones de pelos y puñetazos. La intensidad de sus acciones fue subiendo a medida que otras jóvenes, todas de una edad similar, jadeaban a las agresoras. La víctima sólo pudo cubrirse la cara para evitar recibir los impactos de forma directa. Se desconoce el grado de las lesiones sufridas. Tampoco ha trascendido si antes de que empezara todo las chicas habían sido convocadas para un ajuste de cuentas o si todo se desencadenó sobre la marcha. Una de las líneas de trabajo de los investigadores es averiguar el centro educativo en el que están matriculadas las agresoras y la agredida.

Agentes de la Policía Nacional tratan de aclarar las circunstancias en las que se produjo este incidente, así como el grado de responsabilidad de cada una de las agresoras a partir del vídeo que captó la brutalidad del ataque. Todas las menores están identificadas y se está a la espera de cruzar datos para ver si alguna de ellas tiene antecedentes similares.