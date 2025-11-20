Tratan de robar una caja registradora de una gasolinera

Dos hombres protagonizaron durante la tarde del pasado martes un intento de robo con violencia en una gasolinera situada en el municipio de Los Realejos.

Ambos delincuentes trataron de sustraer la caja registradora del establecimiento y llegaron a forcejear con el personal para conseguir su objetivo. Sin embargo, al final, tuvieron que desistir y huyeron. El delito contra el patrimonio se produjo en torno a las 19:00 horas en la estación de servicio situada en el polígono industrial de La Gañanía, según explicaron las personas consultadas. Los ladrones entraron en el local con intención de apropiarse de la recaudación del negocio, pero sin utilizar armas ni objetos contundentes. Su intención era llevarse por la fuerza el terminal que registra las ventas. Pero la actitud de los trabajadores que en ese momento estaban en el lugar impidió que lo lograran.

Dichas personas se subieron en una moto y huyeron del lugar. Hasta el enclave acudieron agentes de la Policía Nacional, que recibieron información de lo que había ocurrido. Poco después, la moto que usaron para escapar fue localizada cuando estaba aparcada cerca de dicho polígono industrial.

Minutos después, uno de los presuntos autores, de 40 años de edad, apareció por allí y fue detenido por los hechos delictivos. Ahora los agentes tratan de determinar si dichas personas también están relacionadas con otros robos violentos ocurridos en otros enclaves de Los Realejos. n