Intervenidas 13.800 dosis de popper en Tenerife que se ofrecía de estimulante sexual

Guardias civiles intervinieron en Tenerife 13.800 dosis de la droga conocida como popper e investigan a siete personas por la recepción de otros tantos envíos a lo largo de varios meses.

La peligrosa sustancia estupefaciente era ofrecida en determinadas reuniones para potenciar las relaciones sexuales entre los asistentes.

La actuación fue realizada por agentes de la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

La mercancía ilícita era remitida a la Isla a través de paquetería postal desde Francia y Portugal, según las averiguaciones de dichos profesionales.

Como ambientador o limpiador de cuero

En julio de este año un primer envío de 24 frascos que contenían en total 720 mililitros de la droga. El paquete había llegado a la isla por barco procedente de Maia (Portugal).

Droga popper 2 / El Día

A este primer envío siguieron otros seis desde Francia con distintos contenidos declarados, como limpiador de cuero o ambientador aromático para ocultar la mercancía real e intentar evitar la detección de la droga.

Seis envíos fueron realizados desde Francia y uno más desde Portugal

El último de los envíos, realizado a comienzos de este mes de noviembre, incluía ya 216 frascos, con más de 4.800 mililitros de droga.

Dosis máxima

Según la posología prescrita, la dosis máxima en adultos es de 0,6 mililitros, de forma que el total de popper intervenido, 8.332 mililitros equivale a 13.886 dosis para el conjunto de los siete envíos interceptados.

Como resultado de estas actuaciones se ha procedido a investigar por delito de tráfico de medicamentos a las siete personas que recibieron vía postal los envíos de esta sustancia.

Droga popper 3 / El Día

Según manifestaciones de los propios investigados, es utilizada para ser ofrecida en reuniones con el fin de realizar prácticas sexuales. Los siete investigados, junto con la sustancia intervenida, fueron presentados en el Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna en funciones de guardia.

Grave riesgo para la salud

El popper, perteneciente a las habitualmente denominadas Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS), es un producto considerado una droga por las autoridades sanitarias creado a base de nitritos de aquilo volátiles.

Contiene agentes vasodilatadores de corta duración que dan lugar a la relajación de las fibras musculares y, como consecuencia de su uso indebido, puede causar numerosos efectos adversos, llegando a producir lesiones neurológicas, metahemoglobinemia o depresión respiratoria, entre otras cosas.

Fuera del ámbito sanitario, es empleado ilícitamente como una droga con fines recreativos por sus propiedades estimulantes, psicológicas y sexuales.

Se trata de un producto sometido a autorización previa de registro de producción y comercialización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, autorización con la que no contaba ninguno de los investigados.

Sin la autorización preceptiva está prohibido hacer circular como envíos postales productos cuya libre circulación no se permita por motivos de seguridad, salud pública, de utilidad general y de protección de servicios postales, encontrándose entre estos los estupefacientes y psicotrópicos.