Herido un motorista al colisionar con un turismo en la TF-1, a su paso por Adeje
El afectado sufrió diversos traumatismos
Un motorista ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un turismo en la autopista TF-1, a su paso por Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en el kilómetro 80 de la TF-1, a las 04:29 horas, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el motorista presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital del Sur.
En el lugar del incidente también se personaron efectivos del servicio de conservación de carreteras, que despejaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.
