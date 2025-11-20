El choque entre un coche y una moto deja una persona herida en Puerto de la Cruz
El siniestro provocó fuertes retenciones
Un accidente ocurrido en la mañana de este jueves, 20 de noviembre, en Puerto de la Cruz se ha saldado con una persona herida.
El aviso fue recibido en el 112 Canarias a las 12:11 horas y en él se informaba del choque entre un coche y una moto en la vía del Puerto de la Cruz a Las Arenas.
El conductor de la motocicleta fue trasladado en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
Intervención de los bomberos
En este accidente fue necesaria la intervención de los bomberos para limpiar la vía, ya que se produjo un derrame de aceite y hubo que cortar la carretera, lo que provocó fuertes retenciones.
- Quince jóvenes se enfrentan con cuchillos y palos en un barrio de Tenerife
- Freno al turismo en La Laguna: el Ayuntamiento pone tope a los grupos de visitantes que recorren sus calles
- El jugador del CD Tenerife Marc Mateu vuelve de Alicante con diagnóstico y tratamiento actualizados
- La Aemet advierte: la nieve llegará este jueves a Tenerife
- Asesinato en Arona: los acusados de la muerte de Eloy aceptan una condena de 17 años de prisión
- El SOS de la librería solidaria de Santa Cruz obtiene respuesta: consigue otro local
- La acusada por la muerte de Eloy en Arona quiso saber el día antes qué pena le caería por asesinato
- Navidad 2025: abre sus puertas uno de los mercadillos más bonitos de Tenerife