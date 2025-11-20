Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El choque entre un coche y una moto deja una persona herida en Puerto de la Cruz

El siniestro provocó fuertes retenciones

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un accidente ocurrido en la mañana de este jueves, 20 de noviembre, en Puerto de la Cruz se ha saldado con una persona herida.

El aviso fue recibido en el 112 Canarias a las 12:11 horas y en él se informaba del choque entre un coche y una moto en la vía del Puerto de la Cruz a Las Arenas.

El conductor de la motocicleta fue trasladado en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Intervención de los bomberos

En este accidente fue necesaria la intervención de los bomberos para limpiar la vía, ya que se produjo un derrame de aceite y hubo que cortar la carretera, lo que provocó fuertes retenciones.

