Rescatan a un senderista de 86 años en Tenerife tras caerse y darse un golpe en la cabeza
El afectado fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias
Un hombre de 86 años ha tenido que ser rescatado este miércoles, 19 de noviembre, por el helicóptero del GES mientras realizaba un sendero en Santiago del Teide.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, antes del mediodía recibieron un aviso en el que se informaba que una persona se había caído en dicho sendero, desde el cementerio, y necesitaba atención sanitaria.
A la llegada de los recursos de emergencia, efectivos de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local llegaron hasta el afectado y colaboraron en el rescate por parte del recurso aéreo.
Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó la asistencia inicial del afectado, así como su traslado al Hospital Universitario de Canarias. El hombre presentaba un traumatismo craneal.
