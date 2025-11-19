Quince jóvenes se enfrentan con cuchillos y palos en un barrio de Tenerife

Unos quince jóvenes protagonizaron en la noche de este martes una reyerta con cuchillos y palos en el barrio de El Cardonal, en el municipio de La Laguna.

La riña tumultuaria llamó la atención de numerosos vecinos de la zona, que pudieron observar desde sus viviendas los gritos, amenazas y enfrentamientos entre los implicados.

Personas de la zona explican que los participantes en el altercado son, en su mayoría, individuos de origen latinoamericano y canario que residen en dicho enclave del Distrito de Taco o en sus alrededores.

A partir de ahora, los integrantes de las fuerzas de seguridad deberán determinar si entre los veinteañeros que tomaron parte en el suceso existen o no cuentas pendientes por el tráfico de drogas al menudeo.

Avenida El Cardonal

La riña tumultuaria se desarrolló entre la Avenida de El Cardonal y la calle Vallehermoso, explicaron las fuentes.

Algunos ciudadanos alertaron a las fuerzas de seguridad para evitar que el enfrentamiento fuera a más y hubiera heridos.

Hasta el enclave acudieron varias patrullas de la Policía Local de La Laguna, que recorrieron diferentes calles en busca de los participantes en el violento episodio.

Varios de los protagonistas estaban reunidos por la zona, algunos sin camisa, y volvieron a huir en varias direcciones al ver llegar a los agentes municipales.

Versiones contradictorias

Indican las personas consultadas que entre quienes tomaron parte en la riña había jóvenes colombianos, venezolanos, dominicanos y canarios.

Varios de ellos fueron localizados por los policías en la vía pública y otros, directamente, en el interior de sus domicilios.

Como es habitual en estos casos, ninguno quiso denunciar a los integrantes de la banda rival ni el motivo real de la reyerta.

De hecho, algunas versiones fueron contradictorias, con el objetivo de dificultar el trabajo policial, impedir que se supiera la verdad y evitar delatarse.

Con antecedentes policiales

En cualquier caso, sí quedó constatado que en el hecho se utilizaron palos y armas blancas con carácter intimidatorio.

Varios de los presuntos autores de la alteración del orden público fueron identificados por los policías locales.

Todos los varones localizados por los funcionarios tienen antecedentes policiales por delitos anteriores, o bien requisitorias de diferentes juzgados por diversas infracciones penales.

Algunos residentes en El Cardonal temen que, algún día, uno de estos episodios acabe de forma trágica, pues ya se emplean cuchillos de grandes dimensiones y objetos contundentes que pueden ocasionar lesiones muy graves o mortales.