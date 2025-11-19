Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una mujer en una colisión entre dos coches en La Laguna

La mujer sufrió traumatismos de carácter moderado

Accidente en la TF-5

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 44 años han resultado herida en la mañana de este miércoles con diversos traumatismos de carácter moderado al sufrir un accidente de tráfico en La Laguna.

Los hechos han sucedido pasadas las 07:15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por una colisión de dos vehículos, con vuelco posterior de uno de ellos, en el kilómetro 7 de la TF-5, con dirección norte.

Efectivos de emergencia en el lugar del accidente.

Personal del SUC asistió a la afectada y la trasladó al Hospital de La Candelaria, Bomberos de Tenerife aseguró la zona, el servicio de carreteras despejó la calzada y la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.

