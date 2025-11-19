Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Canarias

Un hombre de 50 años ha fallecido este miércoles por la mañana tras caer al mar en la playa de Botija, en el municipio de Gáldar. Cuando los servicios de emergencias lo rescatron, la víctima estaba ya en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El primer aviso del accidente se recibió a las 8.04 horas. Un testigo alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias sobre la caída al mar de una persona, que se encontraba flotando boca abajo en el litoral.

A la zona se desplazaron de inmediato sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil, Policía Local y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

Guardia Civil y Policía Local localizaron el cuerpo en el mar y movilizaron tanto al helicóptero como al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), cuyos miembros recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el puerto de Agaete para su custodia hasta la llegada de la autoridad judicial.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el dispositivo de emergencias en la zona.

Los agentes de la Guardia Civil se han heho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.