Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Canarias

La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de la víctima, de 50 años

Imagen de archivo del GEAS de la Guardia Civil, que ha recuperado el cadáver de un hombre en una playa de Gáldar

Imagen de archivo del GEAS de la Guardia Civil, que ha recuperado el cadáver de un hombre en una playa de Gáldar / Archivo

El Día

El Día

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 50 años ha fallecido este miércoles por la mañana tras caer al mar en la playa de Botija, en el municipio de Gáldar. Cuando los servicios de emergencias lo rescatron, la víctima estaba ya en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El primer aviso del accidente se recibió a las 8.04 horas. Un testigo alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias sobre la caída al mar de una persona, que se encontraba flotando boca abajo en el litoral.

A la zona se desplazaron de inmediato sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil, Policía Local y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

Guardia Civil y Policía Local localizaron el cuerpo en el mar y movilizaron tanto al helicóptero como al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), cuyos miembros recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el puerto de Agaete para su custodia hasta la llegada de la autoridad judicial.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el dispositivo de emergencias en la zona.

Noticias relacionadas y más

Los agentes de la Guardia Civil se han heho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents