Una red de trasteros para guardar coca: así operaba un grupo de venta de drogas en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo de venta de cocaína que operaba en el barrio de Las Delicias, en Santa Cruz de Tenerife.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un grupo organizado dirigido al tráfico de sustancias estupefacientes. El principal investigado, que ejercía como cabecilla, contaba con la colaboración de terceros para realizar las ventas directamente en el domicilio del consumidor final.

Los agentes averiguaron que el investigado utilizaba una red de trasteros donde almacenaba la sustancia con el fin de eludir y dificultar la acción policial. Por ello, una vez recopilados los indicios incriminatorios, se solicitó a la autoridad judicial la oportuna autorización de entrada y registro en un inmueble y en diversos trasteros.

La operación policial culminó con la entrada en el domicilio del investigado, procediendo a su detención y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente, para lo cual se contó con la colaboración de dos equipos de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Fueron incautados 3.587 gramos de cocaína y 432 gramos de sustancias de corte. Al detenido se le imputa un delito de tráfico de drogas, pasando a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó su ingreso en prisión provisional.

