Detenido un hombre por el robo de cuatro perfumes y dos gafas de sol en un local del aeropuerto Tenerife Sur
Los objetos sustraídos estaban valorados en 2.630 euros
Santa Cruz de Tenerife
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur han detenido a un hombre de 54 años acusado de un delito de hurto.
La denuncia, en la que se informaba de que se habían sustraído cuatro perfumes valorados en más de 1.900 euros y dos gafas de sol valoradas en 730 euros, fue recibida por parte de uno de los locales comerciales que se encuentran en el interior de la zona aeroportuaria.
Los agentes iniciaron la investigación y consiguieron pruebas suficientes de la autoría de los hechos, por lo que una vez localizan al acusado, se procedió a su detención, acusado de un delito de hurto.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la autoridad judicial competente.
