Un accidente en la autopista del norte de Tenerife deja un herido leve

El siniestro ha ocurrido a la altura de La Victoria

TF-5, a la altura de La Victoria.

TF-5, a la altura de La Victoria. / Google Maps

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un accidente ocurrido en la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) se ha saldado con una persona herida leve.

En concreto, se trata de una colisión por alcance ocurrida en el kilómetro 24 de la autopista, a la altura de La Victoria.

El siniestro ha generado fuertes retenciones en la vía.

