Un accidente en la autopista del norte de Tenerife deja un herido leve
El siniestro ha ocurrido a la altura de La Victoria
Santa Cruz de Tenerife
Un accidente ocurrido en la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) se ha saldado con una persona herida leve.
En concreto, se trata de una colisión por alcance ocurrida en el kilómetro 24 de la autopista, a la altura de La Victoria.
El siniestro ha generado fuertes retenciones en la vía.
