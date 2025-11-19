Un accidente en la autopista del norte de Tenerife deja un herido leve

Un accidente ocurrido en la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) se ha saldado con una persona herida leve.

En concreto, se trata de una colisión por alcance ocurrida en el kilómetro 24 de la autopista, a la altura de La Victoria.

El siniestro ha generado fuertes retenciones en la vía.