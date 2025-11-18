Detenido tras una persecución policial por extorsión a un empresario de Tenerife
La víctima denunció el caso a la Guardia Civil después del primer pago ante las amenazas a su familia
Agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Tacoronte han detenido a un varón de 30 años e investigado a una mujer de 36 como presuntos autores de un delito continuado de extorsión a un empresario de la zona.
La investigación partió de la denuncia del empresario, quien indicó que estaba siendo extorsionado por unas personas, de las que desconocía su identidad, que le solicitaban dinero bajo amenazas de causarle daños a él, a sus familiares y a sus propiedades.
En un primer momento, la víctima procedió al pago de lo solicitado por estas personas, pero al ver que las amenazas eran cada vez mayores, se decidió a denunciar, detallan fuentes del instituto armado.
Investigación
Los agentes al cargo de la investigación consiguieron identificar al principal sospechoso y se estableció un dispositivo policial para localizarlo, durante el cual aquel intentó darse a la fuga, conduciendo de forma temeraria y a gran velocidad, aunque fue finalmente interceptado.
Una vez detenido, los agentes comprobaron que el acusado estaba involucrado en dos atestados más por hechos similares, los cuales han podido ser esclarecidos.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la autoridad judicial competente.
Además, la Guardia Civil ha podido identificar a la investigada por participar en la extorsión al empresario.
