Detenido un hombre por apropiarse de un IPad en una parada del tranvía de Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido a un varón de 65 años por la apropiación indebida de un Ipad valorado en 1.100 euros que trató de esconder en un garaje en el que vive en Santa María del Mar. Este material tecnológico había desaparecido en la parada del tranvía de Tenerife ubicada junto al Conservatorio de Música en la capital tinerfeña. El arrestado fue identificado como M.S.A.M., quien acabó reconociendo los hechos a los agentes intervinientes.

La propietaria de esta tableta es una música de prestigio, extranjera, que tenía una serie de actuaciones en la isla y que mantenía en su Ipad todo el material necesario para sus recitales. Al encontrarse hospedada en un hotel de la capital se solicitó la presencia de la Policía Local para dar cuenta de los hechos. Con su colaboración una serie de aplicaciones informáticas se consiguió conocer el itinerario y destino final, aproximado, en el que se encontraba el Ipad.

Todos los datos apuntaban a que este aparato estaba en una zona de viviendas ubicadas en Santa María del Mar. La patrulla policial se dirigió hasta allí en compañía de la perjudicada para facilitar la ubicación y el reconocimiento del Ipad. Los agentes se entrevistaron con varios vecinos y mientras realizaban estas gestiones observaron al detenido merodeando por la zona. Al tratar de identificarlo reconoció los hechos y explicó que había guardado el aparato y algunos complementos necesarios para su uso en un garaje próximo. La víctima reconoció su Ipad y se le informó de los pasos necesarios a dar para poder entregárselo.

Al arrestado se le trasladó a dependencias policiales y se tramitaron las oportunas diligencias quedando a disposición de la autoridad judicial pertinente.