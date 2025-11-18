22 desalojados y cinco heridos en el incendio de un edificio de okupas en Arona

Más de una veintena de personas, entre ellas cinco afectadas, han sido desalojadas en la madrugada de este martes tras el incendio de un edificio de viviendas en Arona.

El fuego se originó en el interior de un edificio en el que residen decenas de okupas, según explicaron las personas consultadas. Las llamas se extendieron por la planta quinta del mencionado inmueble.

Habitación afectada en el incendio de Los Cristianos / El Día

Los hechos se han producido poco antes de las 05.00 horas el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el incendio de una vivienda en un edificio ubicado en la calle El Coronel, en Los Cristianos.

La mencionada vía se encuenta en pleno centro del núcleo costero, a escasa distancia de la playa.

Los heridos son tres mujeres de 86, 71 y 35 años con intoxicaciones por inhalación de humo y que fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y Hospiten Sur y un hombre de 40 años, también con intoxicación por inhalación de humo, y que también fue derivado a Hospiten Sur.

La persona que tuvo mayor afección por la inhalación de humo fue la mujer de 86 años, según los datos que trascendieron.

Despliegue

Los bomberos evacuaron a 22 personas desde una cubierta del inmueble mediante una autoescala, extinguieron las llamas y ventilaron el edificio y cinco de ellas también fueron atendidas por efectivos del SUC.

En el despliegue participaron siete dotaciones de bomberos de Tenerife en total, tanto de los parques profesionales de Tejina de Isora y San Miguel, como de los bomberos voluntarios de Adeje.

Efectivos policiales aseguraron toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.