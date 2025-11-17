Retenciones en la TF-5 por un accidente múltiple cerca del aeropuerto

Un accidente múltiple ocurrido este lunes, 17 de noviembre, en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) está generando fuertes retenciones en la vía.

Según informa el 112 Canarias, el siniestro, en el que se han visto implicados varios vehículos, se ha producido en sentido norte, antes del aeropuerto de Los Rodeos.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras.

Segundo siniestro

Un segundo accidente se ha originado en la misma vía, también en sentido norte, aunque en esta ocasión a la altura del Pabellón Santiago Martín (La Laguna).

El 112 pide precaución a los conductores.