Un nuevo accidente eleva a 30 los motoristas fallecidos en Canarias

Un motorista falleció ayer tras salirse de la vía mientras circulaba por la vía TF-21, en el punto kilométrico 36, en el municipio de La Orotava. Este suceso eleva a 30 el número de motoristas fallecidos en las carreteras de Canarias en lo que va de año.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo General de la Policía Canaria desplazados en la zona facilitaron el aterrizaje de helicóptero medicalizado enviado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), pero el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado.

No es el único siniestro en el que se vieron implicados motoristas ayer, si bien sí fue el único mortal. Así, un motorista, de 44 años, resultó herido tras producirse la colisión entre su motocicleta y un turismo en la avenida principal de Adeje (Tenerife) y otra persona de 35 años resultó herida tras sufrir una caída mientras circulaba con su vehículo motorizado de dos ruedas por la calle Arquitecto Manuel León Falcón de Las Palmas de Gran Canaria.

La carretera TF-21 donde se produjo el accidente mortal del motorista, que conecta La Orotava con Granadilla de Abona, es conocida por su recorrido por el Parque Nacional del Teide y es considerada por muchos una de las vías más bonitas de España, pero la estadística certifica que es un de los principales puntos negros de accidentalidad.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) señala un primer punto negro entre los kilómetros 7,2 y 9,27 que se sitúa en el municipio de La Orotava entre la Hacienda Perdida y el bebedero; el segundo se encuentra entre los kilómetros 17,73 y 20,02 también en el municipio de La Orotava, en las inmediaciones del Mirador de Mataznos de la Corona Forestal; y el tercer punto de riesgo comienza en el kilómetro 62,46 y finaliza en el 64,75, un tramo de curva previo a la entrada de la antigua empresa de aguas Pinalito. Tráfico contabiliza hasta 18 tramos de alto riesgo en Tenerife, por lo que la Isla lidera el ranking de peligrosidad para los motoristas, pues casi duplica a los 10 tramos de alto riesgo de Gran Canaria.

La alta siniestralidad en Tenerife se encuentra en las vías conocidas como convencionales, con características propias de las carretera de montaña, que discurren por terrenos muy accidentados con numerosas curvas, vías estrechas, continuos cambios de rasante que dificultan la visibilidad y la existencia de precipicios con el correspondiente peligro por despeñamiento en caso de perder el control de la moto.

Carreteras mortales

Pero no solo son los motoristas los damnificados por la accidentalidad vial en Canarias, como lo confirma que un hombre fue herido tras la colisión entre un turismo y una guagua en la Avenida de La Gaviota, en el municipio de Guía de Isora (Tenerife). A este siniestro se une el que afectó a tres personas, de entre 27 y 44 años de edad, heridas tras producirse la múltiple colisión de cuatro vehículos en la TF-5, en el punto kilométrico 30, en sentido norte, a la altura del municipio de Santa Úrsula.

A falta de mes y medio para concluir el año, las vías urbanas e interurbanas del Archipiélago se han cobrado la vida de un total de 66 víctimas –diez de ellas, peatones– mientras que cerca de un millar de personas más han resultado heridas de diferente consideración en los distintos siniestros.

Según la DGT y la Asociación de Profesionales para la Seguridad Vial, el dato más alarmante es el incremento del 40% en las muertes que se han producido en las vías interurbanas, que han pasado de las 33 que se produjeron en 2024 a 46 víctimas registradas entre enero y octubre.

Este alarmante incremento sitúa al Archipiélago entre las comunidades autónomas con mayor siniestralidad vial del país, en un contexto nacional donde la cifra total de fallecidos –941 personas– ha descendido un 2%.

De hecho, y según los datos aportados por Tráfico y la asociación de profesionales de seguridad vial, la provincia de Santa Cruz de Tenerife es la que ha sufrido el aumento más dramático: 27 muertos frente a los 17 del año pasado, lo que supone un incremento del 60%. Por lo que respecta a la provincia de Las Palmas, el repunte ha sido más moderado, con un 20% más de víctimas mortales, pasando de 16 fallecidos a 19.

En cuanto a los heridos, el informe contabiliza 945 personas lesionadas de diferentes consideración, de las cuales alrededor de 250 son motoristas y otras 60 fueron peatones atropellados.