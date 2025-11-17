Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer, en estado crítico tras ser rescatada del mar en Tenerife en parada cardiorrespiratoria

La mujer fue trasladada al Hospital del Sur

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 70 años se encuentra en estado crítico tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron en la playa de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

La afectada fue rescatada por los socorristas de la playa, quienes le realizaron las primeras maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, a la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria, estos continuaron con las técnicas avanzadas hasta revertir la parada cardiorrespiratoria y estabilizarla para poder trasladarla en ambulancia medicalizada al Hospital del Sur.

Noticias relacionadas y más

Policía Local, Policía Nacional y Policía Portuaria colaboraron en el dispositivo de emergencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents