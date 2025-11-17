Una mujer, en estado crítico tras ser rescatada del mar en Tenerife en parada cardiorrespiratoria
La mujer fue trasladada al Hospital del Sur
Una mujer de 70 años se encuentra en estado crítico tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron en la playa de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.
La afectada fue rescatada por los socorristas de la playa, quienes le realizaron las primeras maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.
Posteriormente, a la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria, estos continuaron con las técnicas avanzadas hasta revertir la parada cardiorrespiratoria y estabilizarla para poder trasladarla en ambulancia medicalizada al Hospital del Sur.
Policía Local, Policía Nacional y Policía Portuaria colaboraron en el dispositivo de emergencias.
