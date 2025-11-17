Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un menor en la colisión entre un turismo y una bicicleta en Santa Cruz de Tenerife

El afectado sufrió traumatismos en las piernas

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El accidente entre un turismo y una motocicleta ocurrido este lunes, 17 de noviembre, se ha saldado con un menor herido.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 16:00 horas en la Avenida Las Herpérides de Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al menor que iba en la bicicleta, que presentaba traumatismos en las piernas de carácter moderado, y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Mientras, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.

