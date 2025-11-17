La Gomera da el salto a la carrera aeroespacial: culmina el lanzamiento de un globo estratosférico

La Gomera amaneció este lunes con un nuevo logro científico tras el lanzamiento exitoso de un globo estratosférico operado por B2Space y el Cabildo insular, con el apoyo de Proexca. La operación, ejecutada desde el Puerto de Vueltas (Valle Gran Rey), comenzó sobre las 2:30 horas después de varios días de trabajos técnicos destinados a asegurar la estabilidad y seguridad del procedimiento.

El ensayo forma parte de la estrategia insular para impulsar proyectos vinculados al sector aeroespacial, incorporando soluciones más accesibles, de bajo impacto ambiental y orientadas a la experimentación en condiciones reales.

Tecnología sostenible para vuelos de gran altitud

El sistema empleado por B2Space permite ascender hasta grandes altitudes sin recurrir a grandes cantidades de combustible, lo que favorece procesos más limpios y económicos en comparación con los métodos de lanzamiento tradicionales. Esta innovación encaja con la hoja de ruta del Cabildo para avanzar hacia un modelo aeroespacial sostenible, eficiente y replicable.

El vicepresidente primero, Adasat Reyes, destacó la dimensión del logro: “Este hito no solo impulsa esta tecnología, sino que abre la puerta a consolidar a La Gomera como plataforma operativa para empresas del sector”, afirmó, subrayando la relevancia del territorio en proyectos futuros.

El día de la presentación de la prueba piloto / CABILDO DE LA GOMERA

“La Gomera, territorio test”: ventajas geográficas y baja saturación aérea

La ubicación de la isla, su orografía y la escasa saturación del espacio aéreo continúan posicionando a La Gomera como un enclave ideal para pruebas científicas y tecnológicas. Desde 2022, la institución insular promueve este tipo de actividades con el fin de situar el territorio como referencia en el Atlántico para validación y ensayos aeroespaciales.

Nuevas oportunidades científicas, educativas y económicas

Con este experimento, B2Space y el Cabildo refuerzan la demostración de tecnologías aeroespaciales de nueva generación, diseñadas para reducir costes operativos y ambientales. Además, el proyecto abre nuevas vías de formación, innovación y colaboración con los centros tecnológicos y educativos de la isla, ampliando las posibilidades de desarrollo local.

La maniobra de este lunes no solo consolida una trayectoria de trabajo, sino que confirma la vocación de La Gomera de mirar hacia el cielo con ambición científica, sostenible y de futuro.