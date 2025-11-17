Detenido por tirar al suelo y dar patadas a un hombre para robarle 20 euros en Tenerife

Un joven de 21 años fue detenido durante la madrugada del pasado domingo en Playa de las Américas (municipio de Arona) como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de que un hombre denunciara haber sido agredido y robado en plena vía pública.

El suceso tuvo lugar en la calle Santiago Puig, una de las arterias principales del destino turístico. Según varios testigos que conversaron con la víctima, el agresor consiguió un botín de apenas 20 euros tras reducir al afectado con golpes y amenazas.

Cómo ocurrió el hecho

El afectado caminaba por dicha vía y fue abordado por un individuo, que lo amenazó con un objeto punzante para que le diera las pertenencias de valor que llevaba encima.

La víctima trató de huir, pero el joven lo agarró y consiguió tirarlo al suelo. Cuando estaba tendido sobre la acera, el ladrón le propinó diversas patadas.

Una vez que el perjudicado ya no tenía capacidad de defensa, el presunto agresor le registró los bolsillos y consiguió quitarle 20 euros.

Hacia Verónicas

Poco después, la víctima se dirigió a una patrulla de la Policía Local de Arona que pasaba por el lugar y contó lo que le había ocurrido. Además, para demostrar la veracidad de lo que contaba, mostró las prendas de su vestimenta que se le habían roto en el suceso y las lesiones leves que tenía en brazos y piernas.

El afectado explicó a los agentes municipales que el autor era un ciudadano de origen subsahariano, a la vez que indicó la ropa que llevaba. Además, indicó que había escapado en dirección a la cercana calle Rafael Puig Llivina.

Con esos datos, los policías locales realizaron una batida y, minutos después, localizaron a un joven con las mismas características físicas y vestimenta que las expuestas por el perjudicado. Se hallaba en las inmediaciones de la zona de ocio nocturno de Verónicas, en la citada calle Rafael Puig Llivina.

Objetos punzantes

La víctima acudió al lugar y confirmó que el individuo interceptado era quien lo agredió para robarle.

Los agentes municipales llevaron a cabo un registro superficial del joven subsahariano, que portaba el objeto punzante con el que amenazó al afectado, así como un clavo de seis centímetros.

Como es habitual en estos casos, el arrestado fue trasladado hasta los calabozos de la Comisaría del Sur de Tenerife de la Policía Nacional.